В Запорожье убили местного криминального авторитета. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале ActualToday.

Известно, что жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу Петрик. На мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло. Отмечается, что авторитет скончался на месте.

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, "Петрик" сам впустил во двор своих убийц. После короткого разговора те начали его избивать, при этом один из преступников несколько раз ударил жертву ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто.

На ролике видно, как убийцы уходят с места инцидента. У одного из них нож, а руки практически по локти испачканы в крови.

Раньше сообщалось о том, что парень зверски убил ухажера матери и записал на видео. А также в Киеве посреди улицы похитили женщину.