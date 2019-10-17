В Украине появятся новые авиарейсы (список) [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, авиакомпания SkyUp пустила первые три регулярные рейсы из Львова в Киев, Прагу и Харьков.
"И уже первые рейсы показали спрос на выбранные направления. Из Праги: 154 + 4, Львов - Прага: 183 + 1. Львов-Борисполь: 98 + 2, Борисполь-Львов: 91. Из Харькова прибыло 124 пассажира", - сообщают в пресс-службе ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого".
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