В Індії студентів змусили писати іспит у коробках [ Редактировать ]
Освітній скандал в Індії. Студентів коледжу у штаті Карнатака під час іспиту з хімії змусили вдягти на голови картонні коробки. Щоби вони не списували.
Принизливі світлини миттю облетіли соцмережі і викликали обурення. Міністерство освіти винесло догану керівництву навчального закладу і там перепросили студентів.
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