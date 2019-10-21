Міністерство освіти винесло догану керівництву навчального закладу і там перепросили студентів

Освітній скандал в Індії. Студентів коледжу у штаті Карнатака під час іспиту з хімії змусили вдягти на голови картонні коробки. Щоби вони не списували.

Принизливі світлини миттю облетіли соцмережі і викликали обурення. Міністерство освіти винесло догану керівництву навчального закладу і там перепросили студентів.