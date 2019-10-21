Зранку на сході країни - чотири збройні провокації з боку окупантів. Під ворожим вогнем опинилися захисники Попасної, Пищевика, Водяного та Авдіївки.

Бойовики атакували наші позиції з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В українському війську без втрат. Напередодні противник 12 разів відкривав вогонь. Зокрема, поблизу селищ Золоте-4 та Золоте-5.