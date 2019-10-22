У Сінгапурі провели тестовий політ волокоптера, або ж летючого таксі. Апаратом керував один пілот, випробування тривало близько двох хвилин.

Волокоптер винайшли німецькі конструктори, він здатен приземлятися й злітати вертикально, що дуже зручно в мегаполісі, де бракує місця. Коптер поки що може підіймати в повітря двох людей та переносити їх на відстань до 30 кілометрів.

Машину побудували на дрон-технологіях, це робить її тихішою в роботі, безпечнішою та дешевшою, ніж традиційний вертоліт.