Рейсы из аэропорта "Николаев" перенесли в аэропорт "Одесса". Отмечается, что изменения произошли из-за погодных условий.

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"Вчерашний рейс в Шарм-эль-Шейхе, перенесли вылет. Он вылетел где-то часа полтора назад из Шарм эль-Шейха и летит в Одессу. Потому что наша погода не позволяет безопасно садиться. Всех туристов перевезено автобусами, они уже будут вылетать через несколько часов на отдых", - рассказал гендиректор аэропорта Федор Барна.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" отменили рейсы.