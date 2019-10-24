В аэропорту Николаева отменили рейсы [ Редактировать ]
Рейсы из аэропорта "Николаев" перенесли в аэропорт "Одесса". Отмечается, что изменения произошли из-за погодных условий.
"Вчерашний рейс в Шарм-эль-Шейхе, перенесли вылет. Он вылетел где-то часа полтора назад из Шарм эль-Шейха и летит в Одессу. Потому что наша погода не позволяет безопасно садиться. Всех туристов перевезено автобусами, они уже будут вылетать через несколько часов на отдых", - рассказал гендиректор аэропорта Федор Барна.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" отменили рейсы.
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