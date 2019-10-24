Погода в Киеве: столицу накроет густой туман [ Редактировать ]
Туман в Киеве, фото: unsplash.com
В пятницу, 24 октября, в Киеве будет сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Отмечается, что видимость составит 200-500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый.
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Крайне важно водителям придерживаться таких правил:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" отменили три рейса.
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