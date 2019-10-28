Из аэропорта "Киев" начали эвакуировать людей: что случилось [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, с терминала аэропорта "Киев" имени Сикорского начали эвакуацию пассажиров. Об этом написала журналистка BBC Ольга Мальчевская в Facebook.
По словам журналистки, эвакуацию объясняют "чрезвычайной ситуацией", однако некоторых пассажиров продолжают сажать на рейс.
"Из аэропорта" Жуляны "всех эвакуируют, в объявлении говорится, что произошла" чрезвычайная ситуация ". Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Люди не понимают, идти на посадку, или на выход ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" отменили три рейса, а также в аэропорту из-за тумана не смогли приземлиться самолеты.
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