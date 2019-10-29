Тристороння контактна група у Мінську обговорить врегулювання ситуації на Донбасі [ Редактировать ]
Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це за підсумками попереднього засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.
Нагадаю, тоді не змогли домовитися щодо конкретної дати розведення сил у Золотому і Петровському. Відтоді обстріли там не вщухали.
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