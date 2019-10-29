В Одесский порт прибыли корабли НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Известно, что пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana".

Читайте также В Украине стартуют учения Sea Breeze 2019

"Данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и находиться здесь в течение недели", - говорится в сообщении Минобороны.

Раньше сообщалось о том, что российские корабли вошли в акваторию Азовского моря. А также в Черном море НАТО и Украина проводят учения.