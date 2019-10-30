Лунный календарь на 31 октября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, наступит период концентрации внимания на истоках и прошлом. Этот день будет благоприятным для принятия важных решений. Кроме того, в четверг хорошо сажать деревья, как символ корней рода. Также необходимо разговаривать - именно выговариваться.
В четверг, 31 октября, категорически противопоказаны: безответственность, злорадство и лень.
Что надеть? Оранжевый и цвет индиго.
Аромат дня - насыщенный аромат вишни.
Талисманы - бирюза, гелиотроп.
Что есть? Курица, запеченная с овощами.
Чем заняться дома? Хорошо пойдет просушка помещений и вещей.
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