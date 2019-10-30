У Нідерландах винайшли спосіб очистки річок від пластику [ Редактировать ]
Новий спосіб очищення річок від пластику вигадав еко-підприємець із Нідерландів. 25-річний Боян Слат представив у Роттердамі апарат, що виловлює сміття у воді. Увесь зібраний мотлох віддають на переробку.
На створення машини пішло чотири роки. За день "оушен-клін-ап" може зібрати до п'ятдесяти тонн пластикового непотребу. Два такі апарати вже працюють в Індонезії та Малайзії.
Вартість плавучого сміттєзбірника 700 тисяч євро. Нагадаю, на зустрічі G-20, яка відбулася влітку цього року, світові лідери домовилися про спільну боротьбу з пластиком в океанах.
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