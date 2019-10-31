Заседания комитета Федеральной резервной системы всегда остаются под пристальным наблюдением игроков валютного рынка. От того, какую позицию выберет регулятор, будет меняться не только курс доллара сегодня, но и вектор движения валют развивающихся стран в обозримом будущем.

Следить за тем, как меняется курс доллара, а также узнать о внешних и внутренних факторах, способных повлиять на котировки, вы можете на сайте компании Instaforex.

Не стало исключением и запланированное на октябрь заседание комитета ФРС, которого ждали. Несмотря на то, что глава американского Центробанка, как и члены комитета, выступали на публике несколько раз за последнее время, определенная интрига в действиях ФРС сохранялась.

Если в то, что регулятор пойдет на очередное снижение ставки, верило большинство игроков валютного рынка, то в степени снижения мнения расходились. Некоторые аналитики даже называли показатель в 50 базисных пунктов, но в целом общественность была уверена в снижении на 0,25%.

Как известно, регулятор разыграл прогнозируемый сценарий, вновь снизив ставку на 25 пунктов. Напомним, что подобный шаг в этом году ФРС уже предпринимал, причем впервые за последние 10 лет.

Как было отмечено представителями регулятора, монетарная политика в данный момент диктуется необходимостью поддержать американскую экономику, как превентивно, так и по факту.

Будет ли предпринято снижение еще раз до конца года, или стоит ли ожидать от регулятора резервной валюты смены политики, пока неясно. Как заявил Пауэлл, в дальнейшем комитет будет наблюдать за выходом макроэкономических показателей. Акцент будет делаться, в первую очередь, на том, как реальные отчеты будут отличаться от прогнозов аналитиков в области экономики.

По словам председателя ЦБ США, в данный момент экономика страны более не требует дополнительной стимуляции. Он намекнул, что в снижении ставок, возможно, будет сделан перерыв. Однако ФРС будет готова оказать поддержку, если это будет необходимо, смягчив политику. То есть, как и раньше, в словах чиновника много неясности, инвесторы будут внимательно следить за выступлениями Пауэлла и его коллег до следующего заседания, ожидая прояснения картины касательно политики регулятора в ноябре и декабре.

Рынок валют развивающихся стран отреагировал на принятое решение относительно спокойно. В данный момент индекс валют EM продолжает удерживать максимальные позиции с начала августа. Индикатор S&P500 также продолжает обновлять рекордный для себя максимум.