Lada врезалась в Ford и "вылетела" на трамвайные пути [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого случилось ДТП: на дороге столкнулись Lada и Ford. С места аварии водителя одного из автомобилей забрала скорая помощь, передает "Информатор".
По предварительной информации, Lada выезжала на перекресток со стороны улицы Сечевых Стрельцов. Со слов очевидцев, часть автомобилей начали притормаживать, чтобы пропустить ее, однако Ford продолжил движение, вследствие чего и произошло столкновение.
От удара оба автомобиля вынесло на трамвайные пути.
Во время происшествия пострадал водитель Lada. Из травм у нее - подозрение на перелом ключицы, ссадины и ушибы, тем не менее, медики настояли на госпитализации. Патрульный экипаж уже на месте, ждут следователя по ДТП.
Ранее сообщалось, что в Польше трагически погиб украинец, а также под Киевом авто вылетело в отбойник.
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