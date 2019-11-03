Моторошна ДТП: автівку розірвало навпіл [ Редактировать ]
Одна людина загинула, п'ятеро постраждали, "Волгу" розірвало навпіл. ДТП сталась у столиці сьогодні вранці.
Автівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з іномаркою. Трьох пасажирів та обох водіїв госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Пасажирка "Волги" загинула на місці. У поліції розпочали кримінальне провадження. Причини ДТП - встановлюються.
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