Чим французів налякала Амелі? Яку розробку українських вчених запустили в космос? Та чому в столиці Індії запровадили надзвичайний стан? Про це та інше - в нашому огляді.

Небезпечна "Амелі". Захід Франції накрило потужним штормом. Подекуди швидкість вітру перевищує сто шістдесят кілометрів на годину. Без електроенергії - 140 тисяч домогосподарств. Через повалені дерева заблоковано дороги. Подекуди автошляхи затопило. У Новій Аквітанії призупинено роботу залізниці. Місцева влада закликає жителів утриматися від поїздок або максимально скоротити свій маршрут. За прогнозами синоптиків, "Амелі" із грозовими зливами прямує на південний схід країни.

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Смог у Нью-Делі. Забруднення повітря у столиці Індії - майже у 20 разів перевищило максимально допустиму норму. У столиці та кількох сусідніх штатах оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. Зачинені школи, скасовані десятки авіарейсів. Стан повітря зазвичай максимально погіршується в індійській столиці саме на початку листопада - через феєрверки, що влаштовуються під час свята Дівалі, і дим від спалювання стерні, яка залишилася на полях після збирання врожаю.

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Успішний запуск. США відправили у космос ракету-носій "Антарес". Кілька років американці розробляли її спільно з українськими вченими. Головну конструкцію першого ступеня, яка виводить носій на орбіту, виготовили українські конструкторські бюро. "Антарес" створена для доставки модуля "Сігнус", який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції.

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Блискучі торги. Костюм Олівії Ньютон-Джон - партнерки Джона Траволти по фільму "Бріолін" - пішов із молотка за 405 тисяч доларів - удвічі більше, ніж очікували в аукціонному домі. Чорні шкіряні штани та куртка були серед півтисячі лотів, які актриса виставила на аукціон, аби зібрати гроші для австралійського онкоцентру, де сімдесятиоднорічна актриса та співачка проходить лікування. Загалом під час аукціону вдалося виручити близько двох з половиною мільйонів доларів.

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Русалки на пляжі. У Бразилії захисниці природи вдяглися в костюми казкових героїнь, щоб привернути увагу до проблеми забруднення пляжів нафтою. Витік палива поблизу бразильського узбережжя стався кілька місяців тому. Корабель-винуватець і досі не ідентифікували. Вже забруднено понад дві з половиною тисячі кілометрів. Під загрозою опинилися коралові рифи. До очищення пляжів долучилися тисячі волонтерів.

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Парад не для лякливих. У Мексиці відбулася щорічна костюмована хода з нагоди Дня мерців. Місцеві вірять, що саме на початку листопада померлі відвідують своїх рідних на землі - тож вдягаються святково, прикрашають оселі та готують частування. Попри костюми, що в різних варіаціях зображають смерть - черепи, скелети, - мексиканці не вважають це свято похмурим. Щоразу на парад збираються тисячі місцевих жителів і туристів.