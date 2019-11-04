2 ноября известная артистка Алла Пугачева провела юбилейный концерт в честь своего 70-летия. Фото с концерта появились в фан-группе певицы в Instagram.

Для одного из образов Алла Борисовна выбрала яркий макияж и пышную шевелюрой.

Читайте также Раскинула ноги и подняла юбку: Алла Пугачева возмутила вульгарным фото

Так, для выхода в свет артистка подкрасила губы, а на глаза нанесла нежно-розовые тени и жирные стрелки. В комментариях многие пишут, что Пугачева прекрасно выглядит.

Фанаты активно комментирую фото:

"Стала еще эффектней", "Красотка", "С годами стала красивей", "Богиня", "Божественная", "Эффектная штучка".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".