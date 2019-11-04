"Стала еще эффектней": Алла Пугачева поразила новым образом [ Редактировать ]
2 ноября известная артистка Алла Пугачева провела юбилейный концерт в честь своего 70-летия. Фото с концерта появились в фан-группе певицы в Instagram.
Для одного из образов Алла Борисовна выбрала яркий макияж и пышную шевелюрой.
Так, для выхода в свет артистка подкрасила губы, а на глаза нанесла нежно-розовые тени и жирные стрелки. В комментариях многие пишут, что Пугачева прекрасно выглядит.
Фанаты активно комментирую фото:
"Стала еще эффектней", "Красотка", "С годами стала красивей", "Богиня", "Божественная", "Эффектная штучка".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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