На ділянці Богданівка-Петрівське відмінили розведення військ [ Редактировать ]
Запланованого на сьогодні розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське не буде. У штабі Об'єднаних сил заявили, що на цій ділянці окупанти не дотримуються режиму семиденного припинення вогню. 30 жовтня тут були зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Тож тепер розведення може відбутися не раніше 8 листопада.
Третій етап розведення військ необхідна умова для зустрічі в нормандському форматі. А вже там обговорюватимуть розведення сил та засобів по всій лінії розмежування. Але за умови встановлення певного контролю над східним кордоном України. До створення зони безпеки на кордоні хочуть залучити представників ОБСЄ.
"Створити зону безпеки і ця зона безпеки дозволила здійснювати контроль за поставками, або не поставками зброї і боєприпасів. Це будуть патрулі на постійній основі, це будуть можливо камери спостереження, це будуть інші якісь заходи, безпілотники які там здійснюватимуть патрулювання і контроль", - говорить Богдан Бондар, учасник тристоронньої контактної групи у Мінську.
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