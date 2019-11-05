В городе Азаз в Сирии турецкие подразделения захватили 65-летнюю Расмию Авад, которая является сестрой убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters.

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Ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, агентство передает, что задержаны также ее муж и невестка. Силовики хотят получить от Авад информацию о внутренних процессах "Исламского государства".

Представитель президента Турции заявил, что арест сестры аль-Багдади является "еще одним примером успеха" турецких контртеррористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с ИГ.

Ранее сообщалось, что США выходят из "климатического" соглашения.