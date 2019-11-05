"Лучше уже не будет": великая актриса смертельно больна [ Редактировать ]
Российская актриса Маргарита Терехова неизлечимо больна. Сейчас звезда не разговаривает и лишь иногда улыбается. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера.
"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении", - рассказал Александр одному из российских каналов.
Сын артистки рассказал о том, что много журналистов хотят заполучить снимки больной актрисы.
"Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один - лучше точно не будет. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она - великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому", - сказал Александр.
Ранее сообщалось о том, что голливудский актер завел страницу в Instagram.
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