Біля Водяного, Старогнатівки та Лебединського зафіксували обстріли противника [ Редактировать ]
На передовій бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських армійців. Напередодні російські найманці сім разів порушували режим тиші.
Накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старогнатівки та Лебединського.
Зранку збройні формування Росфедерації з гранатометів та стрілецької зброї понад півгодини вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. В українському війську без втрат.
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