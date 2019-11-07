В театре потолок рухнул на зрителей (фото) [ Редактировать ]
В Лондоне в театре во время спектакля произошло жуткое ЧП - потолок обвалился прямо на зрителей. Об этом сообщили в полиции города.
Известно, что лишь несколько человек получили небольшие травмы. Больше о пострадавших не сообщалось.
"Полиция вместе с пожарными расчетами и врачами прибыла в театр… после сообщения об обрушении потолка в районе 19:59. Все люди были выведены из театра. Некоторые люди получили незначительные травмы", - говорится в сообщении полиции.
Вероятнее всего прорвало трубу. По данным Sky News посетители театра перед обвалом части потолка слышали нарастающий шум воды.
Раньше сообщалось о том, что в Китае рухнула парковка. А также многоэтажка в Бразилии сложилась, как карточный домик.
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