В Лондоне в театре во время спектакля произошло жуткое ЧП - потолок обвалился прямо на зрителей. Об этом сообщили в полиции города.

Известно, что лишь несколько человек получили небольшие травмы. Больше о пострадавших не сообщалось.

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"Полиция вместе с пожарными расчетами и врачами прибыла в театр… после сообщения об обрушении потолка в районе 19:59. Все люди были выведены из театра. Некоторые люди получили незначительные травмы", - говорится в сообщении полиции.

Вероятнее всего прорвало трубу. По данным Sky News посетители театра перед обвалом части потолка слышали нарастающий шум воды.

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