У Лондоні винайшли ДНК-шопінг [ Редактировать ]
Шопінг на основі ДНК. Таку послугу - пропонують в одному з торгових центрів Лондона. Спеціальний пристрій менш ніж за годину - сканує генетичний код клієнта, якому потім видають спеціальний браслет.
Ним покупець сканує товар у супермаркеті. Програма дає рекомендацію, чи варто цей продукт вживати, залежно від схильності людини до певних хвороб, реакції на сіль, цукор чи алергени.
Вартість такої діагностики, разом із мобільним додатком близько ста п'ятдесяти доларів.
по теме
У Німеччині відновили "смугу смерті" у віртуальному світі
Британський режисер та німецький студент відтворили так звану "смугу смерті" - ділянку на межі східної і західної частин міста
Экологи обнаружили "пальцы дьявола" (фото)
В Великой Британии обнаружили шокирующую находку
Британці винайшли м'ячик для "кишенькової музики"
Створили м'ячик, за допомогою якого кожен може записувати власні треки
У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі
Тривалий час малюнок був прикритий риштуванням через ремонт споруди. Тепер він під спеціальним захисним склом
У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі
Тривалий час малюнок був прикритий риштуванням через ремонт споруди - тепер він під спеціальним захисним склом