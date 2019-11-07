Шопінг на основі ДНК. Таку послугу - пропонують в одному з торгових центрів Лондона. Спеціальний пристрій менш ніж за годину - сканує генетичний код клієнта, якому потім видають спеціальний браслет.

Ним покупець сканує товар у супермаркеті. Програма дає рекомендацію, чи варто цей продукт вживати, залежно від схильності людини до певних хвороб, реакції на сіль, цукор чи алергени.

Вартість такої діагностики, разом із мобільним додатком близько ста п'ятдесяти доларів.