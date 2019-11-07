Британські депутати масово йдуть із великої політики [ Редактировать ]
Британські депутати масово йдуть із великої політики. Понад 70 обранців не збираються балотуватися на дочасних виборах, що відбудуться за 5 тижнів.
Чому і як це впливає на старт передвиборчої кампанії? - розкаже Світлана Чернецька.
Лейборист Том Вотсон поповнив список тих, хто не збирається боротися за місце в британському парламенті. У великій політиці він 35 років. І тривалий час був другою людиною у партії. Працював заступником лідера Джеремі Корбіна.
"Звісно, мені сумно покидати політику. Для мене було великою честю служити людям свого округу. Але, знаєте, у політиці треба відчувати, коли час відійти від справ. Я з нетерпінням чекаю великих змін у своєму житті", - говорить Том Вотсон, заступник лідера партії лейбористів Великої Британії.
Вотсон наполягає: йде із особистих причин. Утім, останні роки у парламенті для нього були не найлегшими. Виникли серйозні розбіжності з керівництвом, особливо щодо "брекзиту". Вотсон вважав неправильною стратегію "і вашим, і нашим". Наполягав, що лейбористи мають однозначно протистояти брекзиту.
Том Вотсон став 71 депутатом, який не висуватиме свою кандидатуру на цих виборах. Приміром, на минулих таких було на 40 менше. Ще одна різниця у тому, що цього разу з парламенту йдуть політики найвищих рангів. Серед них чимало колишніх урядовців.
Екс-міністри фінансів, внутрішніх справ, оборони, культури та спорту - усі вирішили поставити крапку в успішній кар'єрі. Багато з них говорять про цькування та образи. Мовляв, через позицію щодо "брекзиту" стали жертвами постійних нападок.
"Найгірше те, що ти звикаєш до постійних образ і до поліції звертаєшся лише у крайньому разі, наприклад, отримавши смертельні погрози. Ми навіть говорили між собою - те, що кілька років тому вважалось би неприпустимим, зараз - просто пропускаєш повз вуха", - говорить Нікі Морган, міністр культури та спорту Великої Британії.
Втім, жодне місце у парламенті порожнім не залишиться. І боротьба за них буде нелегкою. Саме тому три політичні сили вирішили об'єднати зусилля. Це ліберальні-демократи, партія Зелених та Плайд Кемрі. Усі хочуть скасування "брекзиту".
"Це не звичайні парламентські вибори. Вони зациклені на брекзиті. І ці партії прекрасно розуміють, що зараз важливо не те, скільки місць у парламенті вони візьмуть, а що найкраще для країни. Бо це останній шанс змінити стежку, якою рухається країна", - говорить Гайді Аллен, екс-депутат парламенту Великої Британії.
Ці три партії узгодили по одному кандидату на 60 округах. Таким чином не розпорошуватимуть голоси і матимуть більше шансів потрапити до парламенту.
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