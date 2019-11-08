Четверо загиблих та понад 70 поранених внаслідок землетрусу на північному заході Ірану, - про це повідомляють місцеві ЗМІ. Найбільше постраждала провінція Східний Азербайджан - її сколихнув землетрус магнітудою майже шість балів.

За попередніми даними, були зруйновані три невеликі селища. На ліквідацію наслідків стихії влада направила у регіон загони рятувальників.