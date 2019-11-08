Іран сколихнув потужний землетрус [ Редактировать ]
Четверо загиблих та понад 70 поранених внаслідок землетрусу на північному заході Ірану, - про це повідомляють місцеві ЗМІ. Найбільше постраждала провінція Східний Азербайджан - її сколихнув землетрус магнітудою майже шість балів.
За попередніми даними, були зруйновані три невеликі селища. На ліквідацію наслідків стихії влада направила у регіон загони рятувальників.
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