В Киеве буйно зацвели сакуры (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, на бульваре Верховной Рады неожиданно расцвели сакуры. Об этом сообщает "Сегодня".
Киевляне шутят, что весна наступила уже в ноябре. В коммунальном предприятии сообщают, что сакуры специального сорта.
"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год - весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них - этот необычный сорт, который цветет осенью", - сообщил директор КП по СЗН Днепровского района.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье в середине осени внезапно зацвели яблони.
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