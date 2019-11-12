В Киеве, на бульваре Верховной Рады неожиданно расцвели сакуры. Об этом сообщает "Сегодня".

Киевляне шутят, что весна наступила уже в ноябре. В коммунальном предприятии сообщают, что сакуры специального сорта.

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"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год - весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них - этот необычный сорт, который цветет осенью", - сообщил директор КП по СЗН Днепровского района.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье в середине осени внезапно зацвели яблони.