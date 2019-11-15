Загрозу цунамі оголосили в Індонезії. Біля Молуккських островів зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,1 - інформації про жертв та руйнування поки що немає, хоча землетрус добряче налякав острів'ян.

У місті Манадо перелякані люди зібралися біля лікарні. У зоні загрози цунамі можуть опинитися сотні тисяч жителів.