Потужний землетрус налякав жителів Індонезії [ Редактировать ]
Загрозу цунамі оголосили в Індонезії. Біля Молуккських островів зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,1 - інформації про жертв та руйнування поки що немає, хоча землетрус добряче налякав острів'ян.
У місті Манадо перелякані люди зібралися біля лікарні. У зоні загрози цунамі можуть опинитися сотні тисяч жителів.
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