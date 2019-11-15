Популярная американская актриса Джанна Шортино ради роли в мюзикле сумела меньше чем за год "сбросить" 50 кг. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Ее героиня в постановке - танцовщица с избыточным весом, которая избавляется от стереотипов и начинает добиваться своих целей.

Примечательно, что еще в 2016 году актрисе провели операцию по усечению желудка. После этого Шортине полностью изменила образ жизни и занялась спортом.

"Некоторые мои знакомые настолько потрясены тем, как я сейчас выгляжу, что даже не узнают меня", рассказала похудевшая актриса.

Ранее сообщалось, что Адель неожиданно для всех заметно похудела.