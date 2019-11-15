Не узнать: знаменитая актриса похудела на 50 кг [ Редактировать ]
Популярная американская актриса Джанна Шортино ради роли в мюзикле сумела меньше чем за год "сбросить" 50 кг. Об этом сообщает таблоид The Sun.
Ее героиня в постановке - танцовщица с избыточным весом, которая избавляется от стереотипов и начинает добиваться своих целей.
Примечательно, что еще в 2016 году актрисе провели операцию по усечению желудка. После этого Шортине полностью изменила образ жизни и занялась спортом.
"Некоторые мои знакомые настолько потрясены тем, как я сейчас выгляжу, что даже не узнают меня", рассказала похудевшая актриса.
Ранее сообщалось, что Адель неожиданно для всех заметно похудела.
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