"Шикарные формы": полуобнаженная Анфиса Чехова ошарашила фигурой [ Редактировать ]
Популярная телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала только в нижнем белье. Соответствующий кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Продолжаю с вами делиться своими бельевыми находками, поскольку знаю как не просто девушкам найти что-то удобное, качественное и по адекватным ценам!", - написала Анфиса Чехова.
В комментариях подписчики подчеркнули отличную фигуру звезды: "Все очень красиво...на красивом теле..красивое белье", "Очаровательная девушка", "Как всегда формы шикарные".
Ранее сообщалось, что Анна Семенович ошарашила фото в постели.
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