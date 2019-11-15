Популярная телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала только в нижнем белье. Соответствующий кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Продолжаю с вами делиться своими бельевыми находками, поскольку знаю как не просто девушкам найти что-то удобное, качественное и по адекватным ценам!", - написала Анфиса Чехова.

В комментариях подписчики подчеркнули отличную фигуру звезды: "Все очень красиво...на красивом теле..красивое белье", "Очаровательная девушка", "Как всегда формы шикарные".

Ранее сообщалось, что Анна Семенович ошарашила фото в постели.