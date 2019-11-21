Пожежі в Австралії: Сідней затягнуло смогом [ Редактировать ]
В Австралії вогонь від лісових пожеж дістався житлових будинків. Полум'я охопило навколишні дерева і подвір'я. Пожежі у штаті Новий Південний Вельс тривають уже понад три тижні.
Температура повітря сягає 42 градусів, тому боротися з вогнем стає дедалі важче. Сідней затягнуло смогом, у національній службі здоров'я кажуть - забруднення досягло критичного рівня. Людям радять не виходити надвір.
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