В Австралії вогонь від лісових пожеж дістався житлових будинків. Полум'я охопило навколишні дерева і подвір'я. Пожежі у штаті Новий Південний Вельс тривають уже понад три тижні.

Температура повітря сягає 42 градусів, тому боротися з вогнем стає дедалі важче. Сідней затягнуло смогом, у національній службі здоров'я кажуть - забруднення досягло критичного рівня. Людям радять не виходити надвір.