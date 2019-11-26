Таке рішення одного з ключових у WADA комітету з відповідності

У Всесвітній антидопінговій агенції рекомендують заборонити Росії участь у міжнародних спортивних змаганнях на чотири роки. Зокрема літній Олімпіаді у Токіо та чемпіонаті світу з футболу.

Таке рішення одного з ключових у WADA комітету з відповідності. Його колегія протягом кількох років розслідує дотримання Росією глобальних антидопінгових правил.

Експерти дійшли висновку, що Федерація і цьогоріч навмисно маніпулювала базою результатів аналізів, щоби приховати невдалі тести на допінг своїх спортсменів у 2012-2015 роках.

Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікують 9 грудня, коли рада антидопінгової агенції збереться в Парижі.