WADA рекомендувала заборонити Росії участь у спортивних змаганнях [ Редактировать ]
У Всесвітній антидопінговій агенції рекомендують заборонити Росії участь у міжнародних спортивних змаганнях на чотири роки. Зокрема літній Олімпіаді у Токіо та чемпіонаті світу з футболу.
Таке рішення одного з ключових у WADA комітету з відповідності. Його колегія протягом кількох років розслідує дотримання Росією глобальних антидопінгових правил.
Експерти дійшли висновку, що Федерація і цьогоріч навмисно маніпулювала базою результатів аналізів, щоби приховати невдалі тести на допінг своїх спортсменів у 2012-2015 роках.
Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікують 9 грудня, коли рада антидопінгової агенції збереться в Парижі.
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