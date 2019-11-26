На Прикарпатті розлючений натовп понад годину блокував карету швидкої допомоги. Людям здалося, що фельдшерка, яка приїхала на виклик, напідпитку. Вони витягли жінку із машини і змусили пройти тест на драгері. Як усе було, і чим закінчилося? Розкажуть мої колеги.

Фельдшерка Уляна й досі не може оговтатися від останнього чергування. Розповідає: її бригада отримала виклик на ДТП. За п'ять хвилин - були на місці. Але допомоги медиків там уже не потрібували. Та щойно лікарі вийшли зі швидкої, на них накинувся розлючений натовп.

"Натовп почав нас ображати нецензурними словами, кричати, чого ми так довго їдемо, крики, погрози. Одна жінка з натовпу вибігає з натовпу, підбігає до мене і починає кричати. Подивіться вона п'яна. Каже бо в неї очі блистять", - говорить Уляна Бринда, фельдшерка виїзної бригади Калуської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Люди почали вимагати, щоб лікарка пройшла тест на вміст алкоголю у крові. Ледь не дісталося і головному лікареві, який приїхав на допомогу колегам.

"Коли я попробував пройти до машини то мене не пускали. Почали кричати ти що сюди приїхав їх витягувати", - говорить Юрій Єйна, в.о. головного лікаря Калуської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Зробити тест фельдшерка не відмовлялася, просила зробити це в лікарні. Та розлючені люди витягли її зі швидкої, і змусили пройти перевірку на місці. Результати показали відсутність алкоголю. Натовп одразу розійшовся. Ніхто навіть не вибачився - розповідає Уляна Бринда.

"Це все відбувалося у присутності працівників поліції. Чому я була незахищена від цього агресивного натовпу", - говорить Уляна Бринда, фельдшерка виїзної бригади Калуської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Щодо блокування швидкої фельдшерка вже написала заяву в поліцію. Також звернулася до прокуратури - перевірити дії правоохоронців на місці події.

"Дану громадянку працівники поліції захищали від обуреного натовпу. Працівники відтістяли даних громадян. Працівники поліції діяли в межах чинного законодавства", - говорить Тарас Равлюк, заступник начальника Калуського відділу поліції.

На одного з найактивніших хуліганів вже склали адмінпротокол - звітують правоохоронці. Це двадцятисемирічний чоловік, він був напідпитку. Подібні історії трапляються часто нарікають медики. І вже вкотре просять на законодавчому рівні розробити механізми захисту.

"Щось нам треба дати, виділити, тому що це дуже часто в нашій роботі буває, щоб ми себе захищали", - говорить Людмила Сорока, фельдшерка виїзної бригади Калуської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Медики переконані, без законодавчого захисту - ситуацію поліпшити буде складно.