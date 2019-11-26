Кардіограма для синього кита. Учені вперше виміряли частоту серцевих скорочень найбільшої істоти на планеті. Для цього велетневі на присоски причепили спеціальний прилад, який упродовж дев'яти годин фіксував життєві показники тварини.

З'ясувалося, що занурюючись під воду океанський гігант скорочує частоту серцебиття до двох ударів за хвилину. Тоді як підіймаючись на поверхню вона пришвидшується до 34.

Дані досліджень науковці планують використати у подальшому вивченні фізіології морських ссавців.