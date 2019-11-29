Німецький суд дозволив будувати наземне відгалуження Північного потоку-2. Газогін має пройти через федеральну землю Саксонію до кордону з Чехією.

Суд відхилив позови двох землевласників та оператора вітряної електростанції щодо незаконності планів будівництва. Згідно з проєктом, з 2021 року газогін має вийти на повну потужність у 55 мільярдів кубометрів.