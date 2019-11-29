Мужчина сломал ногу и стал миллионером [ Редактировать ]
Американский механик рассказал, что благодаря перелому ноги купил лотерейный билет, который оказался выигрышным и сделал его миллионером, пишет UPI.
"Перелом ноги выбил меня из колеи, ведь я не мог работать. Тогда я стал играть в лотерею", - поделился мужчина.
По его словам, ему везло - всего за две недели он выиграл четыре раза по 500 долларов.
Его друг посоветовал ему принять участие в лотерее Max A Million. Механик купил билет за 20 долларов и выиграл один миллион.
Раньше сообщалось о том, что мужчина выиграл в лотерею 32 миллиона долларов.
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