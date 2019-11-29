Кістяну каплицю у Чехії заборонять фотографувати [ Редактировать ]
Відвідувачам знаменитої кістяної каплиці у Чеській Кутній Горі заборонять фотографуватися всередині. Так місцева влада хоче відновити атмосферу урочистості в храмі, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО.
Заборона набуде чинності від початку наступного року. Тим часом у храмі - нові відкриття. Під час реставраційних робіт виявили два братських поховання, а також невідомий вхід до каплиці.
Цю культову споруду звели у 1400-х роках як сховище для тіл жертв чуми та війн у попередні століття. Моторошне оздоблення з черепів та кісток храм отримав у ХІХ столітті завдяки старанням місцевих різблярів.
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