Заборона набуде чинності від початку наступного року

Відвідувачам знаменитої кістяної каплиці у Чеській Кутній Горі заборонять фотографуватися всередині. Так місцева влада хоче відновити атмосферу урочистості в храмі, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО.

Заборона набуде чинності від початку наступного року. Тим часом у храмі - нові відкриття. Під час реставраційних робіт виявили два братських поховання, а також невідомий вхід до каплиці.

Цю культову споруду звели у 1400-х роках як сховище для тіл жертв чуми та війн у попередні століття. Моторошне оздоблення з черепів та кісток храм отримав у ХІХ столітті завдяки старанням місцевих різблярів.