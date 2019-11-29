В п’ятницю, 29 листопада, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" з Олексієм Ліхманом політичний експерт Володимир Фесенко і депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіли про підготовку до нової влади.

Як ви ставитесь до даних соцопитувань, які були оприлюднені цього тижня? Та чи можна зупинити падіння довіри до влади? Або це вже незворотні зміни?

"Ми достатньо спокійно відносимось до цього, оскільки 43% ввважають, що реформи повинні йти поступово. Команда Зеленського більш рішуче налаштована на зміни. Наш туроборужим трошки лякає суспільство, але ми повинні робити їх заради людей", - розповіла Роксолана Підласа.

Якщо говорити про місцеві вибори, які у нас на горизонті, то який результат на них може отримати партія Володимира Зеленського, зважаючи на тенденції у рейтингах?

"Я б не казав, що на носі місцеві вибори. Рейтинги - це абсолютна закономірна ситуація, оскільки "медовий місяць" парламенту закінчився. Рейтинги були спочатку аномально високими. В жодного президента не були такі високі рейтинги, як у Зеленського і це нормально", - прокоментував експерт Володимир Фесенко

Чи дасть ваша фракція 226 голосів за легалізацію торгівлі землею? Або ви допускаєте варіант, що голосів може не вистачити?

"Я вважаю, що дуже важливо дотриматися усіх домовленостей. Фракція "Слуга народу" підтримає модель, про яку ми домовились в першому читанні", - відповіла Підласа.

Багато хто каже, що один зі способів повернути значну симпатію суспільства до влади - це посадки. Зокрема, реалізація кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка. Чи вірите ви, що це справді може спрацювати? Та що взагалі повинна зробити влада, щоб у людей з'явилося відчуття, що в Україні є справедливість?

"Я це називаю "дилемою Порошенка". Для цього, щоб це зробити, потрібні вагомі причини, інакше на заході це будуть сприймати як політичні репресії. Але я не виключаю, шо ця справа може виникнути в наступному році", - спрогнозував Фесенко