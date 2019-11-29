От що завжди неприємно дивує в наших людях, так це готовність виконувати жорсткі правила на Заході та абсолютне небажання підкорятися тим самим правилам в Україні. Ніби у нас тут якась особлива територія, де життя поза правилами норма. Особливо це помітно на прикладі українських водіїв. Удома на дорогах роблять що заманеться, а от коли їдуть до ЄС - значно пригальмовують.

Чому так? Та й коли українці нарешті звикнуть - правила писані для всіх. А тим більше на наших - небезпечних шляхах. Тему продовжить Ігор Левенок.

Околиця Києва. Селище Чабани. До перехрестя на трасі Одеса-Київ під'їжджає срібляста "Тойота". Із крайньої правої смуги автомобіль перетинає стоп-лінію. Стає в лівий ряд. Пропускає машини, яким треба повернути праворуч. Світлофор лишається за спиною водія тойоти. Нетривала пауза - і легковик газує, коли ще горить червоне. Прискорюється, намагається проскочити, та марно. У бік на швидкості врізається синій мікроавтобус.

Одразу після трощі ці кадри зняв один із самовидців. Першими на місце прибувають рятувальники. Спецтехнікою постраждалих дістають із салону легковика. За кермом "Тойоти" - уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. У салоні двоє його синів: дев'ятнадцятирічний Тимофій і десятирічний Єлисей. У всіх тяжкі травми та забої. Водій мікроавтобуса молодий хлопець. Із закривавленим обличчям каже: навіть зреагувати не встиг.

"Якщо вона йде впоперек, то смисл там зрізати, а я їду з Києва, а вона впоперек сунеться".

Постраждалих забирають карети швидкої. Останніми на місце аварії прибувають поліцейські - і від людей отримують гнівні репліки.

"Ми освідоцтвували водіїв, вони тверезі. Що з "Фольксвагена", що з "Тойоти" і далі слідство покаже хто ж винуватий в цій дорожно транспортній пригоді", - говорить Микола Жукович, пресофіцер ГУНП у Київській області.

Після аварії дитячого омбутсмена та його старшого сина доправили до лікарні "Феофанія". У батька закрита черепно-мозкова травма, переломи ребер і пневмоторакс. Молодшого Єлисея лікують у Охматиді. У дитини перелом таза, щелепи та численні забої. У найтяжчому стані - старший Тимофій. Він і досі не вийшов із медикаментозної коми.

"Він знаходиться в інтенсивній неврології, тобто в нейрореанімації, також важливо, що є травма і грудної клітки і черевної порожнини, але там все більш-менш стабільно", - говорить Ігор Семенів, головний лікар клінічної лікарні "Феофанія".

Другого учасника аварії двадцятидворічного Вадима Петриченка вже виписали з лікарні. Із журналістами спілкуватися не хоче. Та вчора Вадим відвідав у "Феофанії" Миколу Кулебу. Про це останній написав у Фейсбуці.

Те саме перехрестя. Місце резонансної аварії. Інтенсивний рух транспорту - цілодобово. Години-пік за світлої пори. На світлофорах - утворюються затори.

Траса Одеса-Київ. Її перетинає другорядна дорога, але зелене світло тут горить лічені секунди і водії, ви бачите, намагаються якомога швидше проскочити цю проблемну ділянку. Втім вдається це не всім, і сюдячи з цього вінка, це перехрестя вже має свій смертельний рахунок.

За даними поліції, тільки цього року тут сталося близько пів сотні ДТП.

"Ну я видел за год две, но это только я видел, а их конечно было больше, потому что люди привыкли, что раньше он был закрытый и пролетают, не следят за светофорами", - говорить водій Руслан.

"Были аварии и не одна, но это все из-за несоблюдения правил дорожного движения", - говорить Віктор.

Маневр із правої в ліву смугу на перехресті робить наш водій. Чекаємо на зелене. Про нього нам клаксонами сповіщають ще й водії позаду.

Київ. Центр. Засновник порталу "ДТП" Владислав Антонов каже: аварійних ділянок і небезпечних місць у столиці - чимало. І ось одне з таких.

Столична площа Перемоги, одна з найбільших автомобільних розв'язок у Києві. Тут перетинаються з пів десятка великих автомагістралей і тут щодня відбуваються аварії, щотижня трапляються ДТПп із потерпілими і щоквартально тут гинуть люди.

Щохвилини водії порушують правила. Усе відбувається на наших очах.

"Вот-вот, видите. "Авео" повернул налево, сразу, без поворотника. Налево "Шевроле Авео" серый. Знак "Движение только прямо", то есть это грубое нарушение ПДД. Если бы там стояла камера, то он бы так не сделал, если бы ему штраф пришел хотя бы гривен 50. Второй смотрите, посмотрел и говорит, а чем я хуже".

"Если бы это все контролировалось камерами и человек сразу получал штраф, пусть даже сто, двести, триста гривень - это бы ситуацию изменило. Далее, конечно же можно устанавливать светофоры, которые будут реагировать на количество машин. Нужен суровый жесткий контроль и, конечно же, современные инженерные методы, которые помогут водителям разбираться в таких ситуациях", - вважає Владислав Антонов, засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua.

Велика Британія. Дороги тут чи не найкращі у світі. Сполучене королівство у першій п'ятірці країн із найнижчою смертністю у ДТП. Розмітка на асфальті тут з'явилася сто років тому. І це називають найдешевшим способом дотримання правил безпеки на дорогах.

"Ось ми під'їжджаємо до кільця. Одразу ж знак триматися лівіше, перед вами біла лінія, тобто треба дати дорогу, даєте дорогу руху справа, все просто".

Роберт Купер 20 років працює таксистом чорного кеба в Лондоні. До того ще 30 років працював водієм пожежної машини. За пів століття не пригадує проблем із розміткою чи дорожними знаками.

Щоправда, у Лондоні свої негаразди для водіїв. Вузенькі вулички, рої велосипедистів, водіїв мопедів і навіть коні.

"Ми зупиняємося подалі від світлофору, перед першою білою лінією, бо перед нами позначена зона для велосипедистів".

Поспішати на дорогах Великої Британії шоферам надто дорого. Дозволена швидкість у місті - 50 кілометрів за годину. За містом не більше ста 12. За перевищення штраф до тисячі фунтів. Поїхав під заборонений знак чи не помітив сигнал світлофора до п'яти тисяч фунтів. А це сто пятдесят тисяч гривень.

От бачите - так звана жовта коробка, це класика у Лондоні. Це означає, шо ця зона на перехресті має залишатися вільною. І якщо ви бачите, що дорога після світлофора забита, мусите чекати, поки не побачите місце для машини. Це дозволяє уникати заторів.

Відеофіксація, солідні штрафи і суворі покарання за порушення правил значно підвищують культуру водіїв. Не секрет, що й українці за кордоном на дорогах стають одразу чемними й уважними. Британці ж певні, дотримуватися правил дорожнього руху - не складно.

"Не можу нічого придумати, як покращити розмітку чи знаки на дорогах. Щодо цього - все чудово. Не бачу жодних проблем. Вони чіткі і зрозумілі", - говорить Роберт Купер, водій лондонського таксі.

Та в Україні від початку року зафіксували близько ста тридцяти тисяч дорожньо-транспортних пригод. В аваріях загинули понад дві тисячі людей. І причина більшості - порушення правил.