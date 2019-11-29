Цікаво, що Олексій Гончарук перед тим, як сісти у прем'єрське крісло, активно захищав права інвесторів житла. Спочатку як юрист, а потім і як голова Громадської організації допомоги постраждалим інвесторам. А тому добре обізнаний із проблемою. Тож тепер, уже як прем'єр-міністр, він має всі важелі впливу, щоб цю ситуацію виправити.

А що може зробити держава, аби убезпечити від оборудок забудовників? І що робити інвесторам для свого захисту? Про це ми запитали одного з найуспішніших юристів України Михайла Ілляшева.

Михайло Ілляшев, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

Як держава може допомогти інвесторам у житлове будівництво?

- По факту в Україні люди, які підписують інвестиційні угоди із забудовниками не є ні якими інвесторами, в своїх головах вони є покупцями нерухомості. Вони ідуть туди не інвестувати гроші і ризикувати їми, вони йдуть купувати квартиру. Тому державі напевно треба визнати це і пеерстати відноситися до таких людей як до інвесторів. До них повинні ставитися як до покупців квартир.

Тому держава має стати посередником в цих відносинах і чітко врегулювати, як розпоряджається забудовник фінансами і як коли забудовник, на якому етапі може залучати гроші, тому що людина пересічна вона не взмозі перевірити чи є наприклад дозвільна документація на будівництво чи та компанія яка має якість права підписує з нею договір.

Тобто якщо держава захоче захистити на майбутнє таких людей, то вона має по-перше чітко регулювати діяльність забудовників, контролювати використання грошей. По-друге можливо стати самостійно посередником в цих питаннях, отримувати від людей гроші і гарантувати те що квартира буде збудована і при цьому контролювати діяльність забудовників.

Чому забудовники обманюють інвесторів у житлове будівництво?

- Є певні недобросовісні забудовники, які на сьогоднішній день вважаються, що вони скоїли злочин і правоохоронні органи їх розшукують, чи затримали вже чи ще розшукують і намагаються притягнути до відповідалльності через те, що люди обманули цих інвесторів.

Якщо декілька таких забудовників, а не один, не два, не три, а може 10 чи 15 чи 20 опиняться за гратами і отримають реальні строки позбавлення волі, то можливо це убезпечить людей від того, що ті люди, які планують цим зайнятися і ошукувати і надалі якихось інвесторів, вони свої облишать плани, тому що вони будуть розуміти, що рано чи пізно за це настане відповідальність. Тільки невідворотність покарання убезпечить людей від майбутніх аферистів.

Що робити людям для захисту від недобросовісних забудовників?

- Людина не повинна бути довірливою і не ставитися до будь-якого документу, який вона підписує, що те, що обіцяне, те і буде зроблене. Людина повинна ставитися критично до всіх обов'язків і всіх обіціянок.

Коли вона бачить договір, який вже не виконується забудовником, чим раніше така людина почне діяти, тим більша вірогідність того, що людина щось зможе щось отримати і зможе захистити свої інтереси.

Чим довше вона буде зволікати з початком, тим менше шансів. Якщо вже відбулося порушення договору, людина повинна по-перше, звернутися до забудовника з вимогами негайного усунення тих порушень договору і не чекати місяці, можливо почекати день, два, три подивитися, що зміниться, а потім відразу звертатися до юристів і до суду з вимогами про зобов'язання виконати цивільно-правові обов'язки, або про стягнення назад сплачених грошей разом з неустойкою, про розірвання договору. А якщо людина вважає, що гроші привласнені, що гроші розкрадені, тоді треба звертатися до правоохоронних органів.