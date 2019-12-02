Німеччина на порозі політичної кризи. Соціал-демократи, які входять до правлячої коаліції, обрали нових керівників партії.

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Нове керівництво партії німецькі соціал-демократи обирали кілька місяців. Номінувалися понад десять кандидатів, проводили кілька турів голосування. І от, нарешті, вибір зроблено. Більшість членів партії - 53 відсотки – надали перевагу цій парі.

"Я хочу привітати нових керівників партії. У майбутньому нашу політичну силу очолять Саскія Ескен і Норберт Вальтер-Борйянс", - говорить Малі Драйєр, тимчасовий лідер СДПН.

Колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйянс і депутат Бундестагу Саскія Ескен будуть співголовами партії. Офіційно політичну силу вони очолять наступної п'ятниці, на партійному з'їзді есдеків.

"Наразі йдеться не про перемогу чи програш. Зараз головне завдання - об'єднати нашу партію, зберегти її єдиною", - говорить Норберт Вальтер-Борйянс, обраний співголова СДПН.

А це означає - вирішити головне питання, що розколює партію. Одна частина якої хоче залишитись у великій правлячій коаліцї, а інша - негайно з неї вийти.

Обрання нових керівників Соціал-демократичної партії Німеччини стане тестом для німецького уряду. Норберт Вальтер-Борйянс і Саскія Ескен - послідовні критики великої коаліцї з християнськими демократами. І саме завдяки цій позиції вони й виграли партійні вибори у більш авторитетних кандидатів, які агітували за збереження правлячого союзу.

Майбутні лідери соціал-демократичної партії про вихід із коаліції прямо поки що не говорять. Але вже вимагають переглянути й переписати коаліційну угоду, додавши до документа кілька нових пунктів. Наприклад, про підвищення мінімальної погодинної оплати праці. Християнські демократи на цю пропозицію вже відповіли відмовою. Мовляв, нічого переглядати не збираються.

"Зараз не час говорити про партії. Треба говорити про виклики, які стоять перед Німеччиною. Ми хочемо добре керувати країною, і у нас є необхідна для цього база - коаліційна угода між партіями. Обрання нового керівництва соціал-демократичної партії нічого не змінює", - говорить Пауль Ціміяк, генсек ХДС.

А от експерти вважають інакше. І прогнозують, що велика коаліція не допрацює до кінця свого терміну. Тобто до осені 2021 року. Вони роблять ставку на дочасні парламентські вибори, на які християнських демократів поведе вже не канцлер Ангела Меркель, а міністр оборони країни Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Навіть припускають, що відбудеться голосування на початку наступного року.