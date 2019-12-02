Канали Венеції почистили від сміття [ Редактировать ]
Почистили й канали у Венеції. Повінь змила з міських площ і вулиць чимало габаритних предметів, що не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондол і катерів. Вилов пірнальників дуже різноманітний - від гумових шин до залишків газетного кіоска. Востаннє високий приплив фіксували у Венеції тиждень тому. А на початку місяця місто пережило справжній потоп, коли вода у каналах піднялася майже на два метри.
"Операція з очищення каналів минула добре. Ми знайшли безліч шин, як і очікували. Також нам траплялися газові балони, які використовують у барах. Мабуть, вони загубилися під час перевезення", - говорить Алессандро Дзуффі, дайвер.
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