Россия стремится "подсадить Украину на энергетическую иглу" с помощью импорта электроэнергии, чтобы осуществлять политическое давление на страну. Об этом написал политолог Петр Олещук в своем блоге на "Лига.net".

Политолог напомнил, что импорт российской электроэнергии, который Украина начала с октября, растет большими темпами и уже занимает 15% нашего рынка.

"Специалисты отрасли и ориентированные на Европу политики активно разъясняли негативные последствия импорта российской электроэнергии, в первую очередь подчеркивая, что Россия очень быстро займет значительную долю нашего рынка. Инициатор импорта А.Герус в конце октября утверждал, что объем на самом деле будет незначительный, потому импортировать не так уж и выгодно. Однако, в ноябре среднесуточный объем импорта российской электроэнергии увеличился почти втрое по сравнению с октябрем. Импортируемая из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% нашего рынка в отдельные дни его доля составляла 15% нашего рынка. Согласитесь, если бы импорт был невыгоден, то он не занимал бы такую ​​долю рынка", - написал Олещук.

По его мнению, таким образом Россия, наравне со стремлением вновь подсадить Украину на "газовую иглу", для верности дает нам "заглотить" еще и наживку дешевой электроэнергии, чтобы осуществлять впоследствии политическое давление на нашу страну.

"Собственно, в использовании Россией фактора энергоресурсов при реализации внешней политики нет ничего нового. Россия традиционно давила подобным образом на Украине, используя как "пряники" (скидки на газ), так и "кнуты" (газовые войны). Кстати, подобным образом она влияла не только на Украину, формируя с помощью газа многочисленное "лобби" в странах ЕС", - отметил Олещук.

Он также обратил внимание, что традиционно Россия начинает с якобы очень выгодных предложений, в частности, в настоящее время предлагает электроэнергию по демпинговым ценам и фактически вытесняет с рынка украинскую генерацию.

"Российское вмешательство часто носит многоэтапный характер, и начинается с "очень выгодных предложений" по экономическому сотрудничеству. Например, с очень дешевой электроэнергии. Это важно, потому что, в отличие от газа, в Украине достаточно генерирующих мощностей, чтобы обеспечивать себя самостоятельно электроэнергией. Далее, когда ты уже укоренился на рынке, можно переходить к геополитическому шантажу, в котором какие-то политические уступки будут меняться на экономические преференции. Ну а дальше, когда плацдармы будут подготовлены, можно будет и дальше наносить политические или военные удары", - написал Олещук.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины к европейской энергосистеме. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.