Нова епоха в Брюсселі - до роботи нарешті стали новообрані керівники євроінституцій. До кабінету президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера переїхала німкеня Урсула фон дер Ляєн, а господарем офісу очільника Ради ЄС Дональда Туска став бельгієць Шарль Мішель.

Як минуло перше засідання - розкаже Олена Абрамович.

З валізою та усмішкою на обличчі. Урсула фон дер Ляєн за переїзд до нового кабінету взялася в неділю вранці - 1 грудня. Власне, це на цілий місяць пізніше, ніж було заплановано. Але у символічний день - річницю підписання Лісабонської угоди, яка 10 років тому дозволила реформувати та зміцнити Євросоюз.

"Це відповідальність перед європейським народом і перед засновниками ЄС. І, передусім, перед нашими дітьми. Відповідальність зробити союз сильнішим за той, який ми успадкували", - наголосила Урсула Фон дер Ляєн, президент Єврокомісії.

Привітальну промову фон дер Ляєн виголосила разом із трьома іншими очільниками Євроінституцій. Нова четвірка цього разу демонструє ідеальний гендерний баланс - двоє жінок і двоє чоловіків. Це буде справді нова сторінка в історії ЄС, - запевнили вони.

"Ми зустрілися тут, у Будинку історії Європи, тому що це правильне місце для перезапуску Європейського проєкту, який візьме на себе ініціативу щодо модернізації європейської демократії, підвищення її ефективності та формування нової європейської політики", - наголосив Давид Сассолі, президент Європарламенту.

Пересів у нове крісло в цей день і Шарль Мішель. Окрему церемонію з передання повноважень влаштували в п'ятницю. Дональд Туск віддав йому символ президента Європейської ради - дзвоник.

"Це велика честь бути наступним президентом Європейської Ради, і водночас - велика відповідальність", - зазначив Шарль Мішель, президент Європейської ради.

Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер останній місяць роботи роздавав інтерв'ю, у яких ділився секретами та визнавав свої помилки.

"Ще однією моєю помилкою було надто прислухатися до тогочасного британського прем'єра Камерона. Він просив мене не втручатися в кампанію щодо референдуму про Brexit. І це була помилка - ігнорувати й нічого не робити. Адже ми були єдиними, хто міг знищити брехню, яка поширювалась довкола", - наголосив Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії 2014-2019 років.

Brexit і став однією з причин - чому Єврокомісія в новому складі ніяк не могла розпочати роботу, адже Велика Британія досі не завершила вихід з ЄС, а без кандидатів у Єврокомісари від Лондона, Брюссель не мав права робити новий старт. Зрештою, довелося просто змінювати процедури, що, власне, тут і зробили.