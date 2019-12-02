Погода в Україні: що прогнозують синоптики? [ Редактировать ]
На Україну насуваються снігопади. Сніжитиме майже по всій території країни. Сильні опади очікують уже сьогодні вночі. Східних регіонів хуртовина дістанеться вже над ранок.
Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Утім, погіршення погодних умов - не надовго. Із середи опади припиняться, а наприкінці тижня очікується потепління.
У столиці сніг обіцяють сьогодні ввечері.
по теме
Погода на Новый Год: зима готовит украинцам "сюрприз"
В ближайшие дни погода в Украине будет облачной с низкой температурой
В Украине объявили штормовое предупреждение
В четверг, 14 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение
Погода в новогоднюю ночь 2020: синоптики резко сменили прогноз
На Новый год 2020 народный синоптик Леонид Горбань дал новый прогноз погоды
США охопив сніговий шторм
У Вісконсині та Мічигані випало до 30 сантиметрів снігу. Через хуртовини скасували майже півтори тисячі авіарейсів
Зима 2020: какая погода ждет украинцев в декабре
Не исключено, что первый месяц зимы установит температурные рекорды