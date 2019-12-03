В Украину возвращается тепло [ Редактировать ]
В Украине в ближайшие дни резко потеплеет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"В следующие трое суток, 4-6 декабря, без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.
Ночью ожидается 0-7° мороза, в Карпатах до минус 10°, днем 4 декабря от 3° мороза до 2° тепла, 5-6 декабря 0-6° тепла, в пятницу на юге страны до 9°.
Ранее мы писали о том, что на Новый год 2020 синоптики дали новый прогноз погоды.
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