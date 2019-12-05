Косметика майбутнього: японці презентували спрей-шкіру [ Редактировать ]
Косметика майбутнього. Японські винахідники презентували спрей, який перетворюється на штучну шкіру, щойно потрапляє на тіло людини. За словами розробників, покриття складається з тонких еластичних волокон, які не заважають природній міміці.
Така маска приховує більшість недоліків - родимки, шрами, опіки. Не допоможе боротися лише зі зморшками. Продавати "другу шкіру" поки що планують лише в Японії.
"Це перший такий спрей у світі. Волокна, якими вкривається шкіра, надзвичайно тонкі - приблизно, як сота частина людської волосини. Цю технологію можна буде використати й не лише в косметології. А, наприклад, у медицині - щоб загоювати рани", - говорить Масаюкі Учіяма, косметолог.
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