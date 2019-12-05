Во Львове хирурги удалили 20-килограммовую опухоль [ Редактировать ]
Во Львове хирурги смогли удалить 20-килограммовую опухоль 60-летней Марии Климашевской. Это уникальная операция, сообщает местное издание Galinfo.
У женщины образовалась огромная опухоль на передней поверхности бедра, из-за чего женщина не могла самостоятельно ходить. Пациентка признается, что долго оттягивала поход к врачам в надежде, что "все пройдет само собой".
Группа хирургов под главенством хирурга-онколога Олега Дуды провела трехчасовую операцию. По словам врача, подобные случае редкость даже в мире, а в Украине это первая операция гигантской опухоли.
За ходом операции наблюдало множество врачей. Они планируют описать клинический случай для научного сообщества.
На момент операции вес пациентки составлял 170 кг, после нее - 142 кг. Климашевская отмечает, что сбылась ее мечта - снова самостоятельно ходить. Теперь женщина намерена сбросить лишний вес и изменить свой образ жизни.
Ранее мы писали о том, как женщина сэкономила на операции и умерла.
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