В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом медичний юрист і політик Ірина Сисоєнко розповіла про медичну ситуацію в Україні.

Почнімо із ситуації з екстреною медициною у Львові та загалом в Україні. Люди змушені протестувати лише для того, щоб отримати ті невеликі гроші, які платить їм держава зараз. Чому так? Та чи справді держава не може платити більше лікарям?

Держава зобов'язана оплачувати працю тих, хто щохвилини рятує життя кожного з нас. Чомусь співробітники екстреної допомоги отримують менше коштів, ніж пожежники та поліцейські.

Оце одна з найнеприємніших проблем для України - еміграція фахових медичних працівників. Люди їдуть за кордон, бо тільки там можуть отримати нормальні гроші за свою роботу. Які політичні кроки потрібні, щоб лікарям було вигідно залишатися в Україні?

На цьому тижні відбулась гарна ініціатива президента по повернення українців з-за кордону. І зараз можна зупинити співробітників екстренної допомоги, які збираються їхати. Для цього треба підняти заробітню плату.

Якщо говорити про бюджет наступного року, то чи передбачив уже новий Уряд достатньо видатків для того, щоб не було хоча би гострих проблем з виплатою зарплати лікарям і загалом медичним працівникам?

Мені прикро, що немає коштів. Знову 9,2% ВВП піде на медицину. Буде неймовірно складний рік.

Міністр Зоряна Скалецька каже, що вже з 1 квітня має запрацювати наступний етап реформи медицини. Так званий - другий рівень реформи. Що має змінитися? Та чи підуть ці зміни на користь суспільству?

Ті гроші, що закладені не покривають потреб, які є.

Як ви оцінюєте ситуацію в Міністерстві? Чому там стільки скандалів і кадрових конфліктів? Це - типова проблема перших місяців роботи і далі буде краще? Чи все-таки маємо велику проблему?

Будь-яка людина, яка приходить на посаду міністра повинна розуміти, що це не його власність. Ти менеджер. Це повинна бути людина, яка захищатиме людей. І поки не буде таких людей при владі, нічого не зміниться.