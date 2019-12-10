Фільм "Сторонній" став кращою фантастикою на кінофестивалі в Токіо [ Редактировать ]
Фільм Дмитра Томашпольського "Сторонній" визнали найкращим у жанрі фантастики на кінофестивалі в Токіо. Стрічка виборола перемогу у цій номінації серед 15 претендентів.
Це вже шостий міжнародний захід за участи "Стороннього". За сюжетом, команда плавців зникає під водою під час тренування у басейні. Розплутати загадку доведеться головній героїні фільму - інспектору Глуховській. В українському кінопрокаті "Сторонній" вийде наступного року.
по теме
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП
В результате травмы получили 5 человек, среди которых трое детей
Спрятал в штанах iPhone 11 Pro: в Борисполе задержали мужчину
В киевском международном аэропорту Борисполь задержали украинца
Гончарук допустил "газовую войну" между Украиной и Россией
Гончарук выступил с важным заявлением о газовом вопросе
Гороскоп смерти на 2020 год: кому стоит быть аккуратнее
Известный астролог назвала тройку знаков зодиака, которым стоит быть внимательнее