Фільм Дмитра Томашпольського "Сторонній" визнали найкращим у жанрі фантастики на кінофестивалі в Токіо. Стрічка виборола перемогу у цій номінації серед 15 претендентів.

Це вже шостий міжнародний захід за участи "Стороннього". За сюжетом, команда плавців зникає під водою під час тренування у басейні. Розплутати загадку доведеться головній героїні фільму - інспектору Глуховській. В українському кінопрокаті "Сторонній" вийде наступного року.