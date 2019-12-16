На кордоні виявили рекордну партію контрабандного бурштину [ Редактировать ]
Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на польсько-українському кордоні, - про це повідомляє прикордонна служба. Понад 100 кілограмів сонячного каменю на майже 50 тисяч євро українці переправили на польський берег річки Західний Буг. Там їх і схопили. Крім того, ділки намагалися провезти до країн ЄС чотири тисячі пачок цигарок на 13 тисяч євро.
Контрабандистів передали українським прикордонникам.
по теме
Житель Волині віз до Європи 370 кілограмів героїну
За документами, з Києва до Німеччини чоловік віз "матеріали з деревини"
На кордоні з Польщею люди живуть в автівках п'яту добу
Ще трохи, й допомога рятувальників може знадобитися водіям автівок, що застрягли у довжелезних заторах на західному кордоні України
Черги на кордоні: хто заробляє на українських далекобійниках?
Сварки та бійки від самого ранку - так з'ясовують стосунки далекобійники, які застрягли в черзі до Українсько-Словацького кордону в Ужгороді
У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала
Вандал пошкодив понад три десятки автівок - ножем різав шини машин, та коли цього йому видалось замало, підпалив ще три легковика
800 вантажівок застрягли на кордоні з Польщею: у чому причина
На Волині, на в'їзді до Польщі лише в пункті пропуску Ягодин і досі стоять понад 800 вантажІвок. Колона розтяглася на 15 кілометрів