Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на польсько-українському кордоні, - про це повідомляє прикордонна служба. Понад 100 кілограмів сонячного каменю на майже 50 тисяч євро українці переправили на польський берег річки Західний Буг. Там їх і схопили. Крім того, ділки намагалися провезти до країн ЄС чотири тисячі пачок цигарок на 13 тисяч євро.

Контрабандистів передали українським прикордонникам.